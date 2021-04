Istat, famiglie: in calo redditi e consumi, sale la propensione al risparmio (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel 2020, nonostante il massiccio sostegno delle misure anti-crisi, il reddito delle famiglie è diminuito del 2,8%. La spesa per consumi finali si è contratta del 10,9%, portando la propensione al risparmio al 15,8% (8,2% nel 2019). È quanto si legge nell’aggiornamento delle serie dei conti nazionali dei settori istituzionali pubblicati oggi dall’Istat. Nelle società non finanziarie il report segnala invece che il valore aggiunto ha perso il 9,4% e il tasso di investimento è sceso al 20,9% (era il 21,5% nel 2019). La contrazione delle entrate fiscali e contributive e le misure di sostegno al reddito delle famiglie e all’attività produttiva hanno determinato un forte aumento dell’indebitamento delle amministrazioni pubbliche, che si è attestato a -156,9 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel 2020, nonostante il massiccio sostegno delle misure anti-crisi, il reddito delleè diminuito del 2,8%. La spesa perfinali si è contratta del 10,9%, portando laalal 15,8% (8,2% nel 2019). È quanto si legge nell’aggiornamento delle serie dei conti nazionali dei settori istituzionali pubblicati oggi dall’. Nelle società non finanziarie il report segnala invece che il valore aggiunto ha perso il 9,4% e il tasso di investimento è sceso al 20,9% (era il 21,5% nel 2019). La contrazione delle entrate fiscali e contributive e le misure di sostegno al reddito dellee all’attività produttiva hanno determinato un forte aumento dell’indebitamento delle amministrazioni pubbliche, che si è attestato a -156,9 miliardi di ...

Advertising

istat_it : I conti nazionali per settore istituzionale: nel 2020 in calo il reddito delle famiglie (-2,8%) e la spesa per co… - KattInForma : Famiglie, Istat: redditi e consumi in calo. Sale la propensione al risparmio - DividendProfit : Istat, famiglie: in calo redditi e consumi, sale la propensione al risparmio - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Nel 2020, nonostante il massiccio sostegno delle misure anti-crisi, il reddito delle famiglie è… - raffaelecare : RT @classcnbc: ITALIA: IL COLPO DEL COVID Secondo l'#Istat, nel 2020: Reddito disponibile famiglie consumatrici: -2,8% Potere d’acquisto… -