Incendio in un deposito a Bollate (Di venerdì 9 aprile 2021) Bollate (Milano), 9 aprile 2021 - Incendio giovedì sera intorno alle 22 a Bollate. E' successo all'interno di un'area adibita a deposito di materiali edili e di camion situata in fondo a via La Cava, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 aprile 2021)(Milano), 9 aprile 2021 -giovedì sera intorno alle 22 a. E' successo all'interno di un'area adibita adi materiali edili e di camion situata in fondo a via La Cava, ...

Pauroso incendio a Bollate: intervento dei Vigili del Fuoco Un pauroso incendio si è sviluppato stasera attorno alle 21,30 a Bollate, all'interno di un'area adibita a deposito di materiali edili e di camion.

