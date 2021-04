Il virologo Clementi | “Ma che no vax | chi esita sul vaccino è spaventato La comunicazione è stata terribile”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr — Finiamola di criminalizzare coloro cheno sulAstraZeneca, additandoli come no vax e sabotatori criminali: secondo ilMassimogli italiani hanno diritto di informarsi, riflettere e — se è il caso — dubitare dello tsunami di notizie contrastanti riguardo la campagna vaccinale.: chisulnon è no vax «Le persone che hanno un’zione sulanti-Covid, in particolare su AstraZeneca, non sono no vax», spiega ad AdnKronos il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente all’università Vita-Salute. «Sono persone che riflettono, si informano, sono state travolte da una pioggia di notizie e sono ovviamente ...

Advertising

venetolink : RT @IlPrimatoN: Sono persone che riflettono, si informano, sono state travolte da una pioggia incoerente di notizie e «sono ovviamente spav… - mgcalfi : RT @a_meluzzi: Il virologo Massimo Clementi: «Ma quali no vax, chi esita a vaccinarsi è solo spaventato» – Secolo d'Italia - MSator : RT @IlPrimatoN: Sono persone che riflettono, si informano, sono state travolte da una pioggia incoerente di notizie e «sono ovviamente spav… - Andrea51799298 : RT @noitre32: Il virologo Massimo Clementi:«Le persone che hanno un’esitazione sul vaccino anti-Covid,non sono no vax. Sono persone che rif… - andreabonazzabz : RT @IlPrimatoN: Sono persone che riflettono, si informano, sono state travolte da una pioggia incoerente di notizie e «sono ovviamente spav… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Clementi

Secolo d'Italia

"Le persone che hanno un'esitazione su AstraZeneca non sono No vax " ha chiarito ilMassimo, direttore del Laboratorio di microbiologia dell'ospedale San Raffaele di Milano ". Sono ...Gli effetti delle restrizioni cominciano a vedersi, 'manca l'effetto delle vaccinazioni ed è su questo che bisogna concentrarsi', va avanti. 'Stiamo per farcela', dice il. In due o ...«Le persone che hanno un’esitazione su AstraZeneca non sono No vax – ha chiarito il virologo Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’ospedale San Raffaele di Milano –. Sono ...«Le persone che hanno un’esitazione su AstraZeneca non sono No vax – ha chiarito il virologo Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’ospedale San Raffaele di Milano –. Sono ...