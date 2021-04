Il fact checking su Draghi che definisce errore «vaccinare uno psicologo 35enne» (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel corso degli ultimi mesi, da quando Mario Draghi è diventato presidente del Consiglio, c’è stata molta attenzione ai suoi interventi pubblici, dal momento che sono piuttosto rari e sapientemente distribuiti nel tempo. Tuttavia, quando si è provato a fare il fact checking su alcune sue dichiarazioni (si ricordi, ad esempio, il lavoro fatto da Pagella Politica all’indomani della conferenza stampa sulla questione Ema-AstraZeneca) c’è stata una strana levata di scudi nei confronti di chi – come ha sempre fatto – ha analizzato le dichiarazioni degli uomini delle istituzioni alla luce dei fatti. Anche il passaggio di ieri di Draghi sugli psicologi 35enni rientra tra quelli che vanno analizzati con la lente d’ingrandimento del fact-checking. LEGGI ANCHE > La vera storia del mutuo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel corso degli ultimi mesi, da quando Marioè diventato presidente del Consiglio, c’è stata molta attenzione ai suoi interventi pubblici, dal momento che sono piuttosto rari e sapientemente distribuiti nel tempo. Tuttavia, quando si è provato a fare ilsu alcune sue dichiarazioni (si ricordi, ad esempio, il lavoro fatto da Pagella Politica all’indomani della conferenza stampa sulla questione Ema-AstraZeneca) c’è stata una strana levata di scudi nei confronti di chi – come ha sempre fatto – ha analizzato le dichiarazioni degli uomini delle istituzioni alla luce dei fatti. Anche il passaggio di ieri disugli psicologi 35enni rientra tra quelli che vanno analizzati con la lente d’ingrandimento del. LEGGI ANCHE > La vera storia del mutuo ...

