E dall’orzo venne la birra

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ormai da qualche anno ha preso solidità la teoria secondo la quale i nostri antenati iniziarono a coltivare non solo per produrre cibo, ma anche, se non soprattutto, per accumulare cereali da poter trasformare in alcol, in particolare,. La passione per i prodotti fermentati è, infatti, molto antica e secondo diversi studi il loro consumo sarebbe stato fondamentale per lo sviluppo di alcune abilità come, per esempio, la scrittura. Tra i primi grani addomesticati con questo scopo c’era sicuramente l’orzo. Come tutti i cereali, questa pianta custodisce nel chicco, sottoforma di amido, gli zuccheri di cui si nutrirà durante la crescita. Il successo di questa graminacea tra i nostri antenati si deve, oltre al suo essere rustica e facilmente adattabile, al fatto che essa possiede un elevato contenuto di amilasi, quegli enzimi utili a separare le catene di amido in ...