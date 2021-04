Di Livio: “La Juve può arrivare alle spalle dell’Inter. Morata deve restare” (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il soldatino Angelo Di Livio ha parlato della situazione in casa Juve: “Per i bianconeri ora è utile guardare tanto verso il Milan rispetto all’Atalanta che sta un gradino più sotto. Insomma la Juve non ha ancora nessuna certezza, ma ha tutto per mettersi in sicurezza e arrivare alle spalle dell’Inter. Io ci credo, se saprà mantenere anche nelle prossime gare l’atteggiamento visto in campo contro il Napoli. Mercato? Anche Morata deve restare”. Foto: Blog di Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il soldatino Angelo Diha parlato della situazione in casa: “Per i bianconeri ora è utile guardare tanto verso il Milan rispetto all’Atalanta che sta un gradino più sotto. Insomma lanon ha ancora nessuna certezza, ma ha tutto per mettersi in sicurezza esp. Io ci credo, se saprà mantenere anche nelle prossime gare l’atteggiamento visto in campo contro il Napoli. Mercato? Anche”. Foto: Blog di Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

