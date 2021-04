Cremlino, in Ucraina si rischia di tornare a guerra civile (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Cremlino vede una possibile minaccia di ripresa di una guerra civile in Ucraina. "Siamo davanti ad atti provocatori lungo la linea di contatto. Sono le forze armate dell'Ucraina che hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilvede una possibile minaccia di ripresa di unain. "Siamo davanti ad atti provocatori lungo la linea di contatto. Sono le forze armate dell'che hanno ...

Ucraina: Mosca, muoviamo le truppe in Russia come vogliamo Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dopo che in una conversazione telefonica la cancelliera tedesca ha chiesto a Putin "la riduzione" del rafforzamento delle truppe russe nei pressi ...

