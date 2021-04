Covid | nessun decesso e 110 nuovi casi in Alto Adige

Advertising

borghi_claudio : Byoblu chiuso perchè diceva che si poteva curare il covid, il Primato Nazionale chiuso perchè neofascista il tutto… - borghi_claudio : @boletusatanas @lameduck1960 Il suo pensiero è sempre stato chiaro, poi se come con la storia del PPE volete che og… - RicBattaglia : RT @ElenaElle10: Segnalato all'Ordine il medico Riccardo Szumski. La sua colpa? Dubita dell'utilità dei vaccini anti-Covid. Ha curato i suo… - renbalt : RT @ElenaElle10: Segnalato all'Ordine il medico Riccardo Szumski. La sua colpa? Dubita dell'utilità dei vaccini anti-Covid. Ha curato i suo… - Menodiunminuto : @fuoco_freddo @GretaSalve A Prato nessun cinese si prese il Covid Il sindaco disse che erano molto organizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun

Agenzia ANSA

Lo ha detto il commissario per l'emergenza- 19, Francesco Paolo Figliuolo, in riferimento al vaccino AstraZeneca. Figliuolo ha visitato in mattinata l'hub di vaccinazione di Bologna, assieme ...Scende da 152 a 147 il numero dei pazientiospedalizzati: 24 in terapia intensiva (come ieri), 72 nei normali reparti ( - 2) e 51 nelle cliniche private ( - 3). Gli altoatesini in quarantena ..."Siamo fiduciosi", ha detto il governatore Alberto Cirio, sottolineando che la stima dell'indice Rt è sotto 1 e che i contagi sono in calo, secondo i dati del pre report settimanale sull'andamento ..."Può capitare di essere ottimi tecnici ma non brillare come comunicatori. Sorprendono infatti le affermazioni del presidente Draghi che nella sua conferenza stampa ha parlato di giovani psicologi che ...