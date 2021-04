Akash Kumar e Daniela Martani attaccano Andrea Cerioli (Di venerdì 9 aprile 2021) Akash Kumar e Daniela Martani VS Andrea Cerioli Sono stati tra i personaggi più discussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Akash Kumar e Daniela Martani continuano a far parlare. I due ex concorrenti hanno tenuto su Instagram una diretta insieme, dove hanno avuto modo di sparlare di un naufrago in particolare: Andrea Cerioli. Entrambi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 9 aprile 2021)VSSono stati tra i personaggi più discussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.continuano a far parlare. I due ex concorrenti hanno tenuto su Instagram una diretta insieme, dove hanno avuto modo di sparlare di un naufrago in particolare:. Entrambi L'articolo proviene da Novella 2000.

