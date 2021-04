WRC 9 arriva su Nintendo Switch | ecco il trailer di lancio!

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tramite comunicato stampa, Nacon e KT Racing hanno annunciato, con tanto didi lancio, che WRC 9 è disponibile suGli appassionati di videogiochi di corse hanno, a cadenza regolare, appuntamenti fissi e quasi “dovuti”. Se la serie di Gran Turismo, ad esempio, è ferma da tempo con un settimo capitolo in sviluppo, quella di WRC continua incessante sin dal primo capitolo datato 2001. Vi abbiamo ampiamente parlato del titolo sia per quel che riguarda la versione last-gen, di cui potete trovare la recensione qui, sia per l’aggiornamento next-gen su PS5 e Xbox Series X / S. Ed oggi, gli appassionati di Rally, potranno vivere l’esperienza anche in portatile su. Tramite comunicato stampa, infatti, Nacon e lo studio di sviluppo KT Racing hanno annunciato che WRC 9, ...

Tramite comunicato stampa, Nacon e KT Racing hanno annunciato, con tanto di trailer di lancio, che WRC 9 è disponibile su Nintendo Switch.