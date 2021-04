(Di giovedì 8 aprile 2021) C’è una voglia sempre più pressante in questo tempo di difficoltà, di uscire da uno stato negativo, a lanciare l’allarme è Mons. Delpini Monsignor Delpini, Arcidi– photo web sourceMonsignor Delpini, in un’intervista, ha detto parole chiare e forti: l’umanità ha bisogno di parole belle e non solo quelle che portino alla mente L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

zazoomblog : Vescovo di Milano: nella pandemia ecco cosa ci manca di più - #Vescovo #Milano: #nella #pandemia - PoldoB : Nell'intervista del @Corriere di oggi sotto una didascalia il vescovo di Milano Delpini ha 70 anni, sotto l'altra 6… - Agricolturabio1 : RT @mariobianchi18: Il #4aprile 397 moriva #SantAmbrogio. Una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV sec., che lo annovera tr… - Mary_mbarza : RT @mariobianchi18: Il #4aprile 397 moriva #SantAmbrogio. Una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV sec., che lo annovera tr… - mariobianchi18 : Il #4aprile 397 moriva #SantAmbrogio. Una delle personalità più importanti nella Chiesa del IV sec., che lo annover… -

Ultime Notizie dalla rete : Vescovo Milano

Corriere Milano

È un po' come se l'arcivescovo di, parafrasando il testo della Santa di Calcutta, dicesse: "... dobbiamo riconoscere una grande saggezza nella decisione del nostroCorrado di continuare, ...Sono molte infatti le proteste che commercianti e lavoratori stanno portando avanti ormai da mesi, daa Napoli passando per Roma . Per aiutare chi è in difficoltà, ilemerito di Nola, ...Celebrazione eucaristica con augurio pasquale agli ospiti. Pubblichiamo le foto, più tardi un servizio Questo pomeriggio l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, si è recato all’Istituto Pala ...Martedì 13 aprile l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Coinvolta anche la sede di Brescia ...