Ultime Notizie Roma del 08-04-2021 ore 14 | 10

(Di giovedì 8 aprile 2021)dailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il ministro del turismo Garavaglia sulle riaperture dopo le proteste di ieri ci sono attività che si possono riaprire dall’oggi al domani come il barbiere altre no come i grandi alberghi bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima possibile Abbiamo bisogno di programmare per essere veloce altrimenti gli altri ci superano e 2 Giugno La nostra festa nazionale potrebbe essere una data delle riaperture possibile arrivare alle isole covid freghi il punto è creare meccanismi per cui sia sempre circolare la sua collega le regioni Gelmini dice che aperture ci saranno soprattutto da maggio Forse qualcosa già dal 20 aprile letta e con te tentano di trovare un percorso unitario tra PD e 5 Stelle Sulle candidature amministrative il patto tiene nei comuni ...