Tragedia al Giardino botanico | trovato cadavere in ufficio

Un dipendente regionale, P. F., 58 anni, di Porto Empedocle, è stato trovato morto all'interno degli uffici del Libero Consorzio, nella sede distaccata dell'Orto Botanico, di via Demetra, ad Agrigento.Un dipendente regionale, P. F., 58 anni, di Porto Empedocle, è stato trovato morto all'interno degli uffici del Libero Consorzio, nella sede distaccata dell'Orto Botanico, di via Demetra, ad Agrigento.Trovato morto all’interno del suo ufficio, tragedia al Giardino botanico. In via Demetra, dopo che alcuni colleghi hanno lanciato l’allarme, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti e un ...AGRIGENTO - Tragedia nella sede distaccata del Giardino Botanico di Agrigento, situata in via Demetra: un uomo di circa 60 anni, P.F., dipendente ...