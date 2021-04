Tra cronaca e mito, la lunga (e nobilissima) storia anarchica in un volume - cd (Di giovedì 8 aprile 2021) Stazione di Lugano, un giorno di fine gennaio del 1895. La polizia elvetica scorta verso un treno diretto a Basilea un gruppo di rivoluzionari italiani (anarchici per lo più, ma non solo). Sono ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Stazione di Lugano, un giorno di fine gennaio del 1895. La polizia elvetica scorta verso un treno diretto a Basilea un gruppo di rivoluzionari italiani (anarchici per lo più, ma non solo). Sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel 2020 l'aspettativa di vita degli italiani è diminuita di 1,2 anni, passando da 83,6 anni del 2019 a 82,4 anni.… - Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - repubblica : Ritorno in classe a Milano, la preside del Pisacane Poerio: 'Ho visto le bambine abbracciarsi tra loro: la scuola è… - AngeloTani : ?? “Il neuropsichiatra #MarcelloGrasso, 70anni, fratello dell’ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale… - il_piccolo : Quello triestino èuno dei 23 centri, tra Italia e Germania, scelti per le due fasi dell’iter sperimentale -