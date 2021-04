Tommaso Zorzi in diretta perde le staffe: “È inaccettabile”, di che si tratta (Di giovedì 8 aprile 2021) Tommaso Zorzi ieri sera è andato su tutte le furie durante la diretta, pensa che ad oggi sia inaccettabile, a cosa si riferiva l’influencer È andata in onda ieri 7… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021)ieri sera è andato su tutte le furie durante la, pensa che ad oggi sia, a cosa si riferiva l’influencer È andata in onda ieri 7… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Costanzo : Una lettera d’amore meravigliosa scritta dal nonno di @tommaso_zorzi a sua nonna ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : Mercoledì = nuova puntata del #MaurizioCostanzoShow insieme all’inimitabile @tommaso_zorzi, non mancate ? - MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - DidiCorbetta : RT @AdelaideCorbe: ho scritto (e disegnato) una cosa per @MarieClaire_it parlo di beneficenza, di @tommaso_zorzi, di #ElioFiorucci e della… - _rainbow_Larry_ : RT @dilemmissima: X: deve essere bello essere fan di Tommaso zorzi, lo puoi seguire ovunque: in radio, in tv, su Instagram... il #tzvip: ht… -