Spiragli in Gran Bretagna | regina apre parco reale ai picnic

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spiragli Gran

Agenzia ANSA

... che riaprono dopo oltre un anno di forzata chiusura in unaBretagna che vededi luce in termini di tendenza al calo dei contagi e dei morti per Covid grazie al combinato disposto di ...... marche che arrivano in quantit dilunga inferiore rispetto ad AstraZeneca e riservate fino ad ... condi riapertura anche per bar e ristoranti, noi con cautela e gradualit potremmo ...Dal prossimo luglio - pandemia permettendo - sarà possibile di nuovo regalarsi un pic-nic nei giardini della regina, che riaprono dopo oltre un anno di forzata chiusura in una Gran Bretagna che vede ...Dal prossimo luglio - pandemia permettendo - sarà possibile di nuovo regalarsi un pic-nic nei giardini della regina, che riaprono dopo oltre un anno di forzata chiusura in una Gran Bretagna che vede s ...