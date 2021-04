Salvini attacca Michela Murgia perché spiega che non si dice clandestino ma la Lega è stata condannata per questo

(Di giovedì 8 aprile 2021) Matteopur di non parlare di ristoratori e di riaperture torna a un grande classico: la propaganda sui migranti e in particolare oggi il Capitano decide direche a Dimartedì ha criticato l’utilizzo del termine “”. Ma il leader delladimentica che il Carroccio fu condannato per discriminazione dal Tribunale di Milano proprio permotivo: è discriminazione Cosa ha detto? La scrittrice: “Penso a cosa si è fatto con la questione migranti: se tu decidi che i migranti li chiami clandestini immediatamente la percezione di quella categoria diventa minacciosa. Ilè uno che ti si infila di nascosto in casa, un migrante è uno ...

Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ad Agorà commentando le parole del leader della Lega, Matteo. outstream "Non basta dire di dare più ristori - ha aggiunto - bisogna magari agire ...Se anon fosse ancora chiaro, oggi in Italia è come se fossero caduti tre aerei pieni di passeggeri". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, ...L'esponente del Pd dopo l'ennesima sparata del capo della Lega: "Bisogna parlare con un linguaggio di verità. Non basta dire di dare più ristori bsogna magari agire in modo più selettivo" ...Ormai parlare di morti per alcuni è come parlare di numeri; invece, sono vite spezzate e drammi di storie familiari. Se a Salvini non fosse ancora chiaro, oggi in Italia è come se fossero caduti tre ...