Roma | rissa ‘fantasma’ in frutteria | contuse 5 persone

(Di giovedì 8 aprile 2021), quartiere Finocchio. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, la Polizia Locale è intervenuta a seguito di una segnalazione circa unanei pressi di unasita in via del Casale del Finocchio 3. Una volta giunte sul posto le pattuglie del VI gruppo Torri non hanno però trovato traccia dellabensì un gruppetto di 4-5tutte di nazionalità straniera, tra le quali una donna ed un minore, che presentavano contusioni e ferite. Le autorità sono tuttora al lavoro per capire l’esatta dinamica dei fatti e non è escluso che lesi conoscessero. su Il Corriere della Città.

"C'è una rissa in frutteria", questa la chiamata arrivata nel pomeriggio di mercoledì alla sala operativa della Polizia Locale di Roma Capitale. Violenze che, secondo le testimonianze, sarebbero scopp ...