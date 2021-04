Regione Lazio, in arrivo bando da 6 mln per Mpmi (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – La Regione Lazio interviene a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) insediate nelle Aree di Sviluppo Industriale del Lazio e penalizzate a causa della crisi provocata dalla pandemia da Covid-19. La Giunta Regionale ha infatti approvato oggi una delibera proposta dall’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente e assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Daniele Leodori che stanzia 6 milioni di euro per un avviso pubblico con il quale verranno concessi contributi a fondo perduto alle Mpmi insediate nelle Aree di Sviluppo Industriale del Lazio o che comunque usufruiscono dei servizi erogati dai Consorzi Asi. I contributi saranno pari agli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – Lainterviene a sostegno delle micro, piccole e medie imprese () insediate nelle Aree di Sviluppo Industriale dele penalizzate a causa della crisi provocata dalla pandemia da Covid-19. La Giunta Regionale ha infatti approvato oggi una delibera proposta dall’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli, di concerto con il vicepresidente e assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Daniele Leodori che stanzia 6 milioni di euro per un avviso pubblico con il quale verranno concessi contributi a fondo perduto alleinsediate nelle Aree di Sviluppo Industriale delo che comunque usufruiscono dei servizi erogati dai Consorzi Asi. I contributi saranno pari agli ...

