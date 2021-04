PES 2021 Mobile: oltre 400 milioni di download su iOS e Android, Messi in regalo – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 aprile 2021) PES 2021 Mobile ha superato i 400 milioni di download su iOS e Android, e Konami ha celebrato l’evento con un quiz su Messi brillantemente superato dalla community.. PES 2021 Mobile ha superato quota 400 milioni di download, e Konami ha pensato bene di celebrare l’importante traguardo dando il via a un nuovo quiz su Messi che ha visto la partecipazione di oltre 40.000 utenti sui social. Disponibile dallo scorso ottobre, PES 2021 Mobile ha insomma conquistato i tantissimi appassionati della serie su smartphone e tablet, che ora potranno ricevere gratuitamente Lionel Messi nella versione Momenti Gloriosi. The ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) PESha superato i 400disu iOS e, e Konami ha celebrato l’evento con un quiz subrillantemente superato dalla community.. PESha superato quota 400di, e Konami ha pensato bene di celebrare l’importante traguardo dando il via a un nuovo quiz suche ha visto la partecipazione di40.000 utenti sui social. Disponibile dallo scorso ottobre, PESha insomma conquistato i tantissimi appassionati della serie su smartphone e tablet, che ora potranno ricevere gratuitamente Lionelnella versione Momenti Gloriosi. The ...

Advertising

Leggenda88 : ?? on @YouTube: PES 2021 TUTTE LE NOVITÀ DEL DLC 5.00 - NUOVI VOLTI, DIVISE, SCARPINI E BRASILERAO AGGIORNATA! - ItaliaPes : PES 2021 8 Aprile: Messi Iconic in Regalo con 160.000 Punti Esp Omaggio + Icone Bayern e Barcellona! - italiatopgames : PES 2021 8 Aprile: Messi Iconic in Regalo con 160.000 Punti Esp Omaggio + Icone Bayern e Barcellona! - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Ennesima prova collaborazione ONG e trafficanti: dietro i ‘volontari’ spunta il pes - PESTeam_it : #PES2021 - Disponibile il DLC 5.00 -