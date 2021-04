«No al rosso a vita, almeno sei Regioni sono già fuori rischio»: Salvini vede Draghi e torna in pressing per le riaperture (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo essere stato scaricato da alcuni dei ristoratori scesi in piazza il 6 aprile a Roma, e dopo le proteste culminate in scontri con le forze dell’ordine, Matteo Salvini torna a invocare la riapertura delle attività economiche. Oggi, infatti, in un incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha chiesto non solo l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-Covid ma anche (e soprattutto) il via libera alle riaperture delle attività economiche, nonostante lo scetticismo dei ministri “rigoristi”. «È un dovere riaprire la seconda metà di aprile, se i dati lo permetteranno. Già oggi ci sono almeno sei Regioni fuori rischio. Non credo al rosso a vita. Con Draghi abbiamo ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo essere stato scaricato da alcuni dei ristoratori scesi in piazza il 6 aprile a Roma, e dopo le proteste culminate in scontri con le forze dell’ordine, Matteoa invocare la riapertura delle attività economiche. Oggi, infatti, in un incontro con il presidente del Consiglio Mario, ha chiesto non solo l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-Covid ma anche (e soprattutto) il via libera alledelle attività economiche, nonostante lo scetticismo dei ministri “rigoristi”. «È un dovere riaprire la seconda metà di aprile, se i dati lo permetteranno. Già oggi cisei. Non credo al. Conabbiamo ...

