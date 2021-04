Morto Ulderico Bernardi | il cordoglio di Zaia

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 8 aprile 2021) VENEZIA – È scomparso ieri, sociologo, scrittore e giornalista. Il presidente della Regione Veneto, Luca(foto), lo ricorda come un “cultore dell’identità veneta come pochi altri. Ha studiato e spiegato il mutamento e l’evoluzione sociale del nostro Veneto con competenza ma senza mai perdere di vista il valore delle radici nel passaggio dalla comunità agricola a quella industriale.è stato un grande studioso della nostra società ma prima ancora è stato un veneto di rilievo che, nell’appartenenza a questa terra, ha sempre trovato motivo per approfondire la nostra storia e le nostre tradizioni”. Nei suoi interventi, aggiunge, “il Veneto è sempre rimasto una grande entità culturale prima ancora che geografica che si estendeva su tutto ...