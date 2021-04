Mittal Taranto, sospeso dopo post su Fb, secondo operaio si scusa: non sarà licenziato (Di giovedì 8 aprile 2021) Taranto - Non sarà licenziato, al contrario del collega che ha ricevuto oggi la comunicazione di interruzione del rapporto lavorativo, il secondo operaio di ArcelorMittal che era stato sospeso dopo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 aprile 2021)- Non, al contrario del collega che ha ricevuto oggi la comunicazione di interruzione del rapporto lavorativo, ildi Arcelorche era stato...

Advertising

Tranviereincaz1 : RT @Marco_dreams: Diritti dei lavoratori? Tutela della Salute? Scordateveli. Un operaio di Arcelor Mittal posta “Guardate la fiction con Sa… - LaGazzettaWeb : Mittal Taranto, sospeso dopo post su Fb, secondo operaio si scusa: non sarà licenziato - Martinac07 : RT @nandupopusss: Durante il fascismo licenziavano chi non aveva la tessera del partito. Oggi Arcelor Mittal ha licenziato un operaio perch… - ElpidioNapoli : RT @nandupopusss: Durante il fascismo licenziavano chi non aveva la tessera del partito. Oggi Arcelor Mittal ha licenziato un operaio perch… - Tartaruga9731 : RT @nandupopusss: Durante il fascismo licenziavano chi non aveva la tessera del partito. Oggi Arcelor Mittal ha licenziato un operaio perch… -