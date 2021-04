MEF, il 13 aprile asta BTP per oltre 6 miliardi (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’emissione di BTP a 3, 5 e 15 anni, con asta il 13 aprile e regolamento il 15 aprile. Saranno offerti tra 3,5 e 4 miliardi del BTP a tre anni (scadenza aprile 2024), tra 1 e 1,75 miliardi del BTP a cinque anni (vita residua 5 anni e scadenza giugno 2026) e tra 1,5 e 2 miliardi del BTP a quindici anni (scadenza marzo 2037). Il MEF ha anche reso noto che l’asta dei titoli BTP a 7 anni prevista per lo stesso giorno non avrà luogo in ragione della recente emissione sindacata. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’emissione di BTP a 3, 5 e 15 anni, conil 13e regolamento il 15. Saranno offerti tra 3,5 e 4del BTP a tre anni (scadenza2024), tra 1 e 1,75del BTP a cinque anni (vita residua 5 anni e scadenza giugno 2026) e tra 1,5 e 2del BTP a quindici anni (scadenza marzo 2037). Il MEF ha anche reso noto che l’dei titoli BTP a 7 anni prevista per lo stesso giorno non avrà luogo in ragione della recente emissione sindacata.

Advertising

Agenzia_Entrate : #DecretoSostegni partiti i primi contributi a #fondoperduto per chi ha presentato la domanda entro il 5 aprile sull… - laura53927092 : @MoonLuchy @Agenzia_Entrate @Sogei_SpA @MEF_GOV Se hanno pagato oggi il gruppo con le domande presentate entro il 5… - alemelchioni : RT @Agenzia_Entrate: #DecretoSostegni partiti i primi contributi a #fondoperduto per chi ha presentato la domanda entro il 5 aprile sulla p… - Alessan26444903 : RT @MEF_GOV: Dal 19 al 23 aprile torna #BTPFutura, il nuovo titolo di Stato 100% retail con doppio premio fedeltà che cresce con il PIL. Du… - SignorAldo : RT @CentroStudi_EL: ?? Quali opportunità dal #RecoveryFund per i #Territori? Ne parliamo domani 9 Aprile alle ore 10 #SaveTheDate nel Tavo… -