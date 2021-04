L' ultimatum di Rousseau a M5s | ' chiarezza o ognuno per la sua strada'  

Leggi su agi

(Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Come nelle migliori famiglie, si fa valere che "in questi anni abbiamo dato il nostro contributo" lavorando "senza sosta e con la dedizione che solo chi crede profondamente in quello che fa riesce a dare", perchè "abbiamo sentito il nostro compito come una componente preziosa per la crescita della comunità del Movimento, mantenendo fermo il nostro impegno così come ha fatto il Movimento, almeno fino ad un anno fa". Ecco, dodici mesi dopo, quella crisi oggi sembra giunta sull'orlo di esplodere definitivamente. E' il senso del vero e proprio 'aut aut' che arriva dall'Associazione: saldare i debiti, in sostanza di questo si tratta, oper la sua. Il preannuncio della scissione. La denuncia E' un lungo e puntiglioso post sul Blog delle Stelle a evidenziare che "dal gennaio 2020 il Movimento, infatti, ...