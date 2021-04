Laura Boldrini è malata: ricovero in ospedale e operazine per la deputata. L’annuncio sui social (Di giovedì 8 aprile 2021) Laura Boldrini sta male, la deputata del PD ha annunciato la sua malattia con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook. Boldrini, che negli ultimi giorni si era unita al coro dei sostenitori del DDL Zan, ha spiegato perché ha scelto di rendere nota la notizia. La deputata però non ha specificato di che tipo di male si tratti, solo che dovrà sottoporsi ad intervento. Laura Boldrini sta male: L’annuncio Un lungo post, molto sentito e carico di emozioni contrastanti, quello pubblicato da Laura Boldrini per annunciare la sua malattia. “La notizia che più temevo” ha scritto la deputata, che ora dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. “Dopo giorni di accertamenti medici, è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021)sta male, ladel PD ha annunciato la sua malattia con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook., che negli ultimi giorni si era unita al coro dei sostenitori del DDL Zan, ha spiegato perché ha scelto di rendere nota la notizia. Laperò non ha specificato di che tipo di male si tratti, solo che dovrà sottoporsi ad intervento.sta male:Un lungo post, molto sentito e carico di emozioni contrastanti, quello pubblicato daper annunciare la sua malattia. “La notizia che più temevo” ha scritto la, che ora dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. “Dopo giorni di accertamenti medici, è ...

