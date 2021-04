La Turchia smentisce l'Ue sul sofagate: 'Protocollo concordato con Bruxelles'" (Di giovedì 8 aprile 2021) Altro che gaffe all'insaputa di Bruxelles: secondo il governo di Ankara, il Protocollo utilizzato nel corso dell'incontro tra il presidente Recep Erdogan e i vertici dell'Unione europea, considerato ... Leggi su europa.today (Di giovedì 8 aprile 2021) Altro che gaffe all'insaputa di: secondo il governo di Ankara, ilutilizzato nel corso dell'incontro tra il presidente Recep Erdogan e i vertici dell'Unione europea, considerato ...

La Turchia smentisce l'Ue sul sofagate: "Protocollo concordato con Bruxelles" EuropaToday Europa, Turchia e vera diplomazia. A volte bisogna «offendersi» Fra le armi della diplomazia deve essere compreso pure l’offendersi. Non l’offendere, ma usare l’onta subita come strumento politico. E l’Unione Europea razionale e ragionevole, abituata ...

Le unità' responsabili del protocollo di Turchia e Ue 'si sono incontrate prima della visita e le loro richieste sono state soddisfatte', ha detto il capo della diplomazia di Ankara in una conferenza ...