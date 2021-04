Inter, squadra concreta e ripartenze: così Antonio Conte ha messo le mani sullo scudetto (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Inter ha messo le mani sullo scudetto. La squadra di Antonio Conte è scesa in campo nella partita di recupero contro il Sassuolo, 2-1 il risultato finale che ha avvicinato sempre di più alla vittoria del titolo: la matematica è attesa a stretto giro di posta. I nerazzurri hanno dimostrato di essere ancora una volta concreti, a sbloccare il risultato è stato il solito Lukaku. Nel secondo tempo l’episodio che ha deciso il match, De Vrij tira la maglia a Raspadori, l’arbitro però non fischia il penalty. Sul ribaltamento di fronte è arrivato il raddoppio da parte di Lautaro Martinez tra le proteste della squadra di De Zerbi. Nel finale il gol della bandiera di Traore con il portiere Handanovic che si è infuriato con il compagno Hakimi. I ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) L’hale. Ladiè scesa in campo nella partita di recupero contro il Sassuolo, 2-1 il risultato finale che ha avvicinato sempre di più alla vittoria del titolo: la matematica è attesa a stretto giro di posta. I nerazzurri hanno dimostrato di essere ancora una volta concreti, a sbloccare il risultato è stato il solito Lukaku. Nel secondo tempo l’episodio che ha deciso il match, De Vrij tira la maglia a Raspadori, l’arbitro però non fischia il penalty. Sul ribaltamento di fronte è arrivato il raddoppio da parte di Lautaro Martinez tra le proteste delladi De Zerbi. Nel finale il gol della bandiera di Traore con il portiere Handanovic che si è infuriato con il compagno Hakimi. I ...

OptaPaolo : 10 - L’Inter è la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a vincere tutte le prime 10 gare giocate in un gi… - Inter : ?? | BUS ?? Il momento dell'arrivo della squadra a San Siro ?? #IMInter ???? #InterSassuolo - Inter : ? | 5 COSE CHE (FORSE) NON SAI DI RANOCCHIA ???? Libro e film preferiti: l’Alchimista di Paulo Coelho e Jurassic Par… - AngelOne_ : RT @OptaPaolo: 10 - L’Inter è la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a vincere tutte le prime 10 gare giocate in un girone di r… - CalcioWeb : L'#Inter è ad un passo dalla vittoria dello scudetto: così #Conte si è avvicinato al titolo -