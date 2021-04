Gli arbitri per la trentesima giornata di Serie A (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra sabato 10 e domenica 11 aprile. Quali sono ? BENEVENTO-SASSUOLO Arbitro: Marini Assistenti: Carbone-Trinchieri Iv uomo: Fourneau Var: Calvarese Avar: Costanzo FIORENTINA-ATALANTA Arbitro: Sacchi Assistenti: Di Vuolo-Scarpa Iv uomo: Ghersini Var: Nasca Avar: Mondin HELLAS VERONA-LAZIO Arbitro: Chiffi Assistenti: Bresmes-Perotti Iv uomo: Di Martino Var: Orsato Avar: Meli INTER-CAGLIARI Arbitro: Pairetto Assistenti: Valeriani-Imperiale Iv uomo: Massimi Var: Massa Avar: Lo Cicero JUVENTUS-GENOA Arbitro: Di Bello Assistenti: Passeri-Tolfo Iv uomo: Giuia Var: Giacomelli Avar: Vivenzi PARMA-MILAN Arbitro: Maresca Assistenti: Paganessi-Fiorito Iv uomo: Ayroldi Var: Mazzoleni Avar: Preti ROMA-BOLOGNA Arbitro: Guida Assistenti: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra sabato 10 e domenica 11 aprile. Quali sono ? BENEVENTO-SASSUOLO Arbitro: Marini Assistenti: Carbone-Trinchieri Iv uomo: Fourneau Var: Calvarese Avar: Costanzo FIORENTINA-ATALANTA Arbitro: Sacchi Assistenti: Di Vuolo-Scarpa Iv uomo: Ghersini Var: Nasca Avar: Mondin HELLAS VERONA-LAZIO Arbitro: Chiffi Assistenti: Bresmes-Perotti Iv uomo: Di Martino Var: Orsato Avar: Meli INTER-CAGLIARI Arbitro: Pairetto Assistenti: Valeriani-Imperiale Iv uomo: Massimi Var: Massa Avar: Lo Cicero JUVENTUS-GENOA Arbitro: Di Bello Assistenti: Passeri-Tolfo Iv uomo: Giuia Var: Giacomelli Avar: Vivenzi PARMA-MILAN Arbitro: Maresca Assistenti: Paganessi-Fiorito Iv uomo: Ayroldi Var: Mazzoleni Avar: Preti ROMA-BOLOGNA Arbitro: Guida Assistenti: ...

