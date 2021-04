Facebook entra nella corsa di Clubhouse. Cosa è Hotline (Di giovedì 8 aprile 2021) Quella delle tecnologie è una corsa, spesso ad ostacoli, in cui si vince sì, ma solo provvisoriamente. E le gare si sa quando iniziano, ma non quando finiscono, né con quali caratteristiche i partecipanti sceglieranno di modificarne il percorso. È quello che è successo con l’avvento di Clubhouse, piattaforma di condivisione audio in diretta, una radio 2.0, che ha iniziato una gara in solitaria a cui si sono uniti a stretto giro Twitter, Telegram e adesso anche Facebook. Il social network più scaricato al mondo, infatti, ha lanciato nella serata di ieri la versione beta di Hotline, un’applicazione che permette ai suoi creatori di parlare col pubblico che può fare domande sia via audio che via testo. Inoltre, sarà possibile (diversamente da Clubhouse) accendere le telecamere e mostrare ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) Quella delle tecnologie è una, spesso ad ostacoli, in cui si vince sì, ma solo provvisoriamente. E le gare si sa quando iniziano, ma non quando finiscono, né con quali caratteristiche i partecipanti sceglieranno di modificarne il percorso. È quello che è successo con l’avvento di, piattaforma di condivisione audio in diretta, una radio 2.0, che ha iniziato una gara in solitaria a cui si sono uniti a stretto giro Twitter, Telegram e adesso anche. Il social network più scaricato al mondo, infatti, ha lanciatoserata di ieri la versione beta di, un’applicazione che permette ai suoi creatori di parlare col pubblico che può fare domande sia via audio che via testo. Inoltre, sarà possibile (diversamente da) accendere le telecamere e mostrare ...

