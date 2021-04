Ex ilva, operaio licenziato dopo invito a vedere fiction di Canale 5 (Di giovedì 8 aprile 2021) BARI. – Franco Rizzo, responsabile di Usb provinciale Taranto, definisce il licenziamento di un operaio dello stabilimento siderurgico ionico “un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di espressione e opinione”. Il licenziamento sarebbe avvenuto dopo che il lavoratore, assieme ad altri colleghi, ha invitato a guardare la fiction di Canale 5 ‘Svegliati amore mio’. “Così come aveva preannunciato, ArcelorMittal licenzia per quella che ritiene essere una “giusta causa”, uno dei dipendenti che pochi giorni fa ha condiviso sul social lo screenshot con invito a vedere la fiction Svegliati Amore Mio – riferisce Rizzo – è l’ennesimo schiaffo, come se non bastasse quanto fatto in precedenza, a tutta la comunità jonica che al danno, aggiunge la beffa”. “Preannunciamo una durissima mobilitazione mirata a chiedere unicamente che la multinazionale, il suo Ad e i suoi discepoli vengano immediatamente cacciati da Taranto”, conclude Rizzo. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) BARI. – Franco Rizzo, responsabile di Usb provinciale Taranto, definisce il licenziamento di un operaio dello stabilimento siderurgico ionico “un gravissimo attacco alla democrazia e in particolare alla libertà di espressione e opinione”. Il licenziamento sarebbe avvenuto dopo che il lavoratore, assieme ad altri colleghi, ha invitato a guardare la fiction di Canale 5 ‘Svegliati amore mio’. “Così come aveva preannunciato, ArcelorMittal licenzia per quella che ritiene essere una “giusta causa”, uno dei dipendenti che pochi giorni fa ha condiviso sul social lo screenshot con invito a vedere la fiction Svegliati Amore Mio – riferisce Rizzo – è l’ennesimo schiaffo, come se non bastasse quanto fatto in precedenza, a tutta la comunità jonica che al danno, aggiunge la beffa”. “Preannunciamo una durissima mobilitazione mirata a chiedere unicamente che la multinazionale, il suo Ad e i suoi discepoli vengano immediatamente cacciati da Taranto”, conclude Rizzo.

Advertising

MadfishWeb : Operaio ArcelorMittal licenziato a Taranto dopo post Facebook sulla fiction con Sabrina Ferilli 'Guardate la fictio… - fulviagr : Anni fa accompagnai un giornalista ai Tamburi con @alemarescotti. Un operaio si avvicinò e denunciò alcuni episodi… - WalterSylarYang : Un operaio dell'Ilva di Taranto licenziato perché su Facebook ha consigliato di seguire #SvegliatiAmoreMio, siamo a… - AldoSchiedi : @fattoquotidiano @silviatruzzi1 Concordo sante parole ( ex operaio ilva in As ) - StefanoSte66 : RT @_DAGOSPIA_: TARANTO, INCENDIO ALL'EX ILVA: SOLO PER UN MIRACOLO NESSUN OPERAIO E' RIMASTO FERITO -