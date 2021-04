E3 2021: PC Gaming Show e Future Games Show confermati, ecco data e primi dettagli (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli eventi organizzati da PC Gamer e GamesRadar, ovvero il PC Gaming Show e il Future Games Show, torneranno il 13 giugno quest'anno, ma inevitabilmente come eventi digitali congiunti. Il PC Gaming Show, che l'anno scorso ha attirato quasi sei milioni di spettatori, ha avuto inizio nel 2015 e ha visto la partecipazione o la presentazione di titoli anche importanti, con alcune piccole chicche, come potete scoprire da questo link. Il Future Games Show, dedicato ai titoli digital, è nato appena l'anno scorso, a giugno, ma ha già macinato diversi chilometri, con due mini-Show lo scorso agosto e ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli eventi organizzati da PC Gamer eRadar, ovvero il PCe il, torneranno il 13 giugno quest'anno, ma inevitabilmente come eventi digitali congiunti. Il PC, che l'anno scorso ha attirato quasi sei milioni di spettatori, ha avuto inizio nel 2015 e ha visto la partecipazione o la presentazione di titoli anche importanti, con alcune piccole chicche, come potete scoprire da questo link. Il, dedicato ai titoli digital, è nato appena l'anno scorso, a giugno, ma ha già macinato diversi chilometri, con due mini-lo scorso agosto e ...

