Durant | ' Partire dalla panchina? Interessante' Nash | ' Con lui tutto più semplice'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Durant Partire

La Gazzetta dello Sport

Difficile chiedere di più a Kevin, al rientro dopo aver saltato le ultime 23 gare. Esplosività, eccellente condizione fisica e ... dall panchina ? Il tecnico canadese decide di non farla ...Steve Nash ha deciso di farlodalla panchina , la seconda volta soltanto in tutta la carriera per Kevin- entrambi i casi quest'anno, uno dopo l'altro nelle ultime sfide casalinghe dei Nets. Meglio centellinare il ...Nella notte, i Brooklyn Nets hanno avuto la meglio sui New Orleans Pelicans, con il risultato di 139 a 111. Durant è partito dalla panchina, ma non ha esitato ad attaccare la partita, mettendo a segno ...NBA 2020/2021: Phoenix batte Utah e la avvicina alla testa della Western Conference, Nets primi a Est col ritorno di Durant ...