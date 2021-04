Draghi : "La von der Leyen umiliata, Erdogan un dittatore. Di cui però abbiamo bisogno" (Di giovedì 8 aprile 2021) Non si placa la bufera sul " sofagate" al palazzo presidenziale di Ankara, con il premier Mario Draghi che in serata ha usato parole durissime contro il leader turco . «Non condivido assolutamente Erdogan,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) Non si placa la bufera sul " sofagate" al palazzo presidenziale di Ankara, con il premier Marioche in serata ha usato parole durissime contro il leader turco . «Non condivido assolutamente,...

Advertising

HuffPostItalia : Draghi: 'Erdogan? Ha umiliato von der Leyen. Un dittatore di cui si ha bisogno' - La7tv : #specialimentana #Draghi in conferenza stampa: 'Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che ha dovuto subire… - fax1974 : RT @jacopo_iacoboni: Draghi stigmatizza 'l'umiliazione che Von der Leyen ha dovuto subire', e stigmatizza 'il comportamento di Erdogan. Dr… - Raffael14504018 : @SouadSbai @ChiodiDonatella MA anche pronto a collaborare..con il Dittatore !!!#Draghi in conferenza stampa: 'Mi è… - ElioLannutti : Von der Leyen, Draghi: “Dispiaciuto per l’umiliazione, ma con dittatori come Erdogan è fondamentale essere franchi… -