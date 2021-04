Cremona | focolaio Covid nella Rsa Otto casi nel reparto per i disabili psichici “Scorte in ritardo | non erano vaccinati”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Unè scoppiato alla casa di riposo Fondazione Vismara di San Bassano ().contagiati, tutti ospiti delperdella struttura. Nonancora stati. Il motivo lo spiega a ilfattoquotidiano.it la direttrice dell’istituto Maria Grazia Ventura: “Leriservate ai, a differenza di quelle destinate a personale e agli anziani della struttura per le quali non abbiamo avuto alcun problema, hanno subito un grandissimo. Abbiamo sollecitato più volte il distretto di Lodi affinché ci garantisse al più presta l’adeguata fornitura, ma non è servito a nulla”. La struttura si è quindi rivolta all’hub vaccinale di ...

SAN BASSANO (7 aprile 2021) - UnCovid all'interno della Fondazione Vismara. Piccolo, contenuto in modo tempestivo ...e ottenuto di poter tornare sotto la gestione del Distretto di, che ...Unche ha scosso l'opinione pubblica, così come quello che si è verificato in una Rsa di, dove quindici ospiti vaccinati tra gennaio e febbraio sono risultati positivi al test del ...In questo contesto, al fine di intervenire in modo ancora più efficace nell’individuazione di eventuali casi Covid-19 positivi e prevenire l’insorgenza di possibili focolai in ambito scolastico e ...Si consolidano i segnali di miglioramento. Aumenta il numero di comuni senza nuovi casi, tra questi c'è Valgoglio.