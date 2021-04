Covid: Draghi, 'prossime settimane saranno di riaperture, non di chiusure' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - Nella campagna vaccinale "ci sono regioni più avanzate, ci sono molte diversità, insospettabili, questo dovrà influenzare le riaperture. Nelle Regioni più avanti sarà più semplice aprire. In tutto c'è la volontà mia e del governo di vedere le prossime settimane come settimane di riaperture e non di chiusure". Lo ha detto Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr (Adnkronos) - Nella campagna vaccinale "ci sono regioni più avanzate, ci sono molte diversità, insospettabili, questo dovrà influenzare le. Nelle Regioni più avanti sarà più semplice aprire. In tutto c'è la volontà mia e del governo di vedere lecomedie non di". Lo ha detto Mario

Advertising

LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - marcobonf : RT @OGiannino: Ahi. Draghi dice neocompagnia ITA 'sarà discontinua' vs. Alitalia, e deve 'volare senza sussidi'. Sono 2 condizioni UE. Ma N… - mr_peloso : RT @OGiannino: Ahi. Draghi dice neocompagnia ITA 'sarà discontinua' vs. Alitalia, e deve 'volare senza sussidi'. Sono 2 condizioni UE. Ma N… -