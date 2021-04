Cinema, in progetto l’idea di riaprire le sale a maggio (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’esperimento di Barcellona che ha visto 5mila persone sotto al palco di un concerto munti di mascherina, è al vaglio l’ipotesi della riapertura dei Cinema, che vedrebbe accendere lo schermo delle sale nel prossimo mese di maggio. Cinema, possibile apertura delle sale a maggio? E’ arrivata la news dal sito Direzione Generale Cinema, che oggi ha annunciato previsto un piano per la riapertura. Tra le misure adottate si prevederebbe sul modello di Barcellona tamponi prima dell’ingresso in sala, le mascherina in dotazione da acquistare ed un impianto di aerazione adeguato. Al momento, sul tavolo del capo di gabinetto del MiC, Lorenzo Casini, sono allo studio tre protocolli e si parla di portare la soglia di capienza delle sale dal 25 al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo l’esperimento di Barcellona che ha visto 5mila persone sotto al palco di un concerto munti di mascherina, è al vaglio l’ipotesi della riapertura dei, che vedrebbe accendere lo schermo dellenel prossimo mese di, possibile apertura delle? E’ arrivata la news dal sito Direzione Generale, che oggi ha annunciato previsto un piano per la riapertura. Tra le misure adottate si prevederebbe sul modello di Barcellona tamponi prima dell’ingresso in sala, le mascherina in dotazione da acquistare ed un impianto di aerazione adeguato. Al momento, sul tavolo del capo di gabinetto del MiC, Lorenzo Casini, sono allo studio tre protocolli e si parla di portare la soglia di capienza delledal 25 al ...

Advertising

BabboleoNews : #Sanremo - Sono aperte le “sale virtuali “del Cinema #Ariston che partecipa al progetto di cinema partecipato… - 361_magazine : Nuova avventura per #Ibrahimovic - InteMarco : RT @IMjnterista: @DiMarzio Ma come si fa a definire serio un progetto che si basa su un 40enne che ormai pensa solo ai cazzi propri. Figure… - antofns : RT @IMjnterista: @DiMarzio Ma come si fa a definire serio un progetto che si basa su un 40enne che ormai pensa solo ai cazzi propri. Figure… - ZiROMELU : RT @IMjnterista: @DiMarzio Ma come si fa a definire serio un progetto che si basa su un 40enne che ormai pensa solo ai cazzi propri. Figure… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema progetto Ferretti firma Scenaria, Festival internazionale Scenografia Mi fa piacere partecipare al progetto e spero che la scenografia possa essere il mezzo per una ... assegnerà un premio per la migliore scenografia nei settori cinema, teatro e televisione e un ...

Bowie Vision, a Monsummano una mostra dedicata al Duca Bianco ... " Bowie Vision ", esposizione che nasce dal progetto Bowienext di Rita Rocca giornalista e regista ... definito "l'uomo che dipinse il Cinema", autore di oltre mille poster per l'industria del cinema e ...

DAD su cinema, arte, musei: nasce Didattica Progetto Artech Artribune Scenaria: il nuovo Festival della scenografia firmato Dante Ferretti Il Festival è dedicato alla creazione degli spazi in cui il cinema e le sue storie prendono forma ... Dante Ferretti – mi fa piacere aver ispirato e partecipare al progetto Scenaria, il primo Festival ...

Il cinema del futuro sarà verticale, con i palchi al posto delle file, ed immersivo Dimenticate i tradizionali cinema con le sale gremite di poltrone in fila, il primo cinema verticale al mondo sta per aprire a Parigi. Il progetto di Oma Cinema è il futuro dell'esperienza ...

Mi fa piacere partecipare ale spero che la scenografia possa essere il mezzo per una ... assegnerà un premio per la migliore scenografia nei settori, teatro e televisione e un ...... " Bowie Vision ", esposizione che nasce dalBowienext di Rita Rocca giornalista e regista ... definito "l'uomo che dipinse il", autore di oltre mille poster per l'industria dele ...Il Festival è dedicato alla creazione degli spazi in cui il cinema e le sue storie prendono forma ... Dante Ferretti – mi fa piacere aver ispirato e partecipare al progetto Scenaria, il primo Festival ...Dimenticate i tradizionali cinema con le sale gremite di poltrone in fila, il primo cinema verticale al mondo sta per aprire a Parigi. Il progetto di Oma Cinema è il futuro dell'esperienza ...