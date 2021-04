Alberto Matano passa la mano: nuova conduttrice a La vita in diretta. Chi prende il suo posto (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla falsa riga dello scorso anno con l’arrivo dell’estate si apprestano a concludersi le principali trasmissioni tv. Tira un’aria di profondissimo cambiamento e sono tantissime le produzioni che vedremo concludersi nelle prossime settimane. Tra queste, anche La vita in diretta, con al timone Alberto Matano che quest’anno abbiamo visto in versione solista, non accompagnato dalla collega Lorella Cuccarini. L’indiscrezione corre veloce e sulle pagine di TvBlog è stata sganciata la bomba: Alberto Matano in vista della chiusura stagionale de La vita in diretta coglierà l’occasione per prendersi un pausa dal lavoro e sarò sostituito nella conduzione della versione ‘estate’ del programma. I nomi dei possibili sostituti iniziano a ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla falsa riga dello scorso anno con l’arrivo dell’estate si apprestano a concludersi le principali trasmissioni tv. Tira un’aria di profondissimo cambiamento e sono tantissime le produzioni che vedremo concludersi nelle prossime settimane. Tra queste, anche Lain, con al timoneche quest’anno abbiamo visto in versione solista, non accompagnato dalla collega Lorella Cuccarini. L’indiscrezione corre veloce e sulle pagine di TvBlog è stata sganciata la bomba:in vista della chiusura stagionale de Laincoglierà l’occasione perrsi un pausa dal lavoro e sarò sostituito nella conduzione della versione ‘estate’ del programma. I nomi dei possibili sostituti iniziano a ...

Advertising

zazoomblog : “Una collega al suo posto”. Alberto Matano a La vita in diretta si cambia: la Rai ha già deciso - #collega #posto”… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale GIORNALISMO ???? Scegli la/il più grande GIORNALISTA di tutti i… - playblogtv : #AscoltiTv #lavitaindiretta Nota di chiarimento in merito ad alcuni tweet .La Rai conferma Alberto Matano nella pr… - FabioTraversa : RT @tvblogit: A Viale Mazzini danno per certa la mancata riconferma nella prossima stagione di Marco Frittella a #Unomattina Al posto di A… - GalantoMassimo : RT @tvblogit: A Viale Mazzini danno per certa la mancata riconferma nella prossima stagione di Marco Frittella a #Unomattina Al posto di A… -