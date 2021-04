Ajax-Roma 1-2, le pagelle di CalcioWeb: apoteosi dei giallorossi, la qualificazione è vicina (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale di Europa League, la partita tra Ajax e Roma è stata equilibrata e la qualificazione si deciderà nella sfida di ritorno ma lo scatto della squadra di Fonseca è stato importante. Nel primo tempo sfortuna per i giallorossi che hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Spinazzola. Al 39? azione horror della Roma con Diawara che sbaglia un retropassaggio, Klaassen non sbaglia. Nel secondo tempo la musica non cambia ed i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: calcio di rigore per un fallo di Ibanez, l’attaccante Tadic si fa ipnotizzare da Pau Lopez. Al 57? arriva il pareggio grazie ad una punizione di Pellegrini, errore gravissimo del portiere Scherpen. All’86’ un grandissimo gol di Ibanez che sigla il definitivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale di Europa League, la partita traè stata equilibrata e lasi deciderà nella sfida di ritorno ma lo scatto della squadra di Fonseca è stato importante. Nel primo tempo sfortuna per iche hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Spinazzola. Al 39? azione horror dellacon Diawara che sbaglia un retropassaggio, Klaassen non sbaglia. Nel secondo tempo la musica non cambia ed i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: calcio di rigore per un fallo di Ibanez, l’attaccante Tadic si fa ipnotizzare da Pau Lopez. Al 57? arriva il pareggio grazie ad una punizione di Pellegrini, errore gravissimo del portiere Scherpen. All’86’ un grandissimo gol di Ibanez che sigla il definitivo ...

Advertising

OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - GoalItalia : Altri problemi per Fonseca: durante #AjaxRoma si ferma anche Spinazzola ? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Ajax-Roma 1-2 - diiegoamolina : RT @UEFAcom_it: Che vittoria per la Roma ad Amsterdam! ???? Le reazioni di Ajax-Roma LIVE ?? #UEL | @OfficialASRoma - Fprime86 : RT @cmdotcom: Pau Lopez, Pellegrini e Ibanez ribaltano l'Ajax: 2-1 Roma in Olanda, semifinale più vicina #AjaxRoma #EuropaLeague https://t… -