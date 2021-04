Agguato a Casoria | un 27enne è in fin di vita

Advertising

Il 27enne è stato colpito da due proiettili uno al collo e l'altro al torace, è stato trasportato al Cardarelli

in strada a, ragazzo centrato dai colpi di pistola. Oggi pomeriggio alle ore 17 i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Europa. Poco prima il ventisettenne ...Un giovane di 27 anni, Gianluca Coppola, incensurato, è stato ferito in modo grave da due colpi di pistola. L'nel pomeriggio a(Napoli), in via Europa: sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, in seguito ad una segnalazione al 112. La vittima, colpita al collo e al torace, è ...CASORIA – Sparatoria in strada intorno alle 17.00 a Casoria in corso Europa, Gianluca è in fin di vita all’ospedale Cardarelli. Secondo una prima ricostruzione, ancora non confermata, pare che ci sia ...Un giovane di 27 anni, Gianluca Coppola, incensurato, ferito in modo grave da due colpi di pistola. L'agguato nel pomeriggio a Casoria, in via Europa.