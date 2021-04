Wanda Nara: "A causa della Dad non ho tempo per pettinarmi" (Di mercoledì 7 aprile 2021) “E dietro di loro mi trovo io, senza tempo né di pettinarmi né di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”. La didattica a distanza pare metta a dura prova anche la quotidianità di Wanda Nara. La moglie di Icardi ha postato sui social una serie di scatti in cui compaiono i suoi figli, impegnati a seguire le lezioni online. “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma” ha scritto Wanda Nara sui social, in una gallery che mostra i suoi ragazzi con le cuffie alle orecchie e un pc di fronte. La famiglia Icardi vive a Parigi insieme ai cinque figli, tre di loro avuti con Maxi Lopez. View this post on ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) “E dietro di loro mi trovo io, senzané diné di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”. La didattica a distanza pare metta a dura prova anche la quotidianità di. La moglie di Icardi ha postato sui social una serie di scatti in cui compaiono i suoi figli, impegnati a seguire le lezioni online. “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. Le mie ammirazioni e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma” ha scrittosui social, in una gallery che mostra i suoi ragazzi con le cuffie alle orecchie e un pc di fronte. La famiglia Icardi vive a Parigi insieme ai cinque figli, tre di loro avuti con Maxi Lopez. View this post on ...

