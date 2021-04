Volley | semifinali Playoff A1F | i risultati di gara 1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La corsa allo Scudetto 2020/2021 entra nel vivo per la Serie A1 femminile; in scena nel turno infrasettimanale è andata infatti1 delle. Le quattroste si sono date battaglie nel primo dei tre match eventuali, utili per approdare alla finale; scopriamo insieme idi1 delledeidi A1F. Due gare disputate in questo mercoledì diche ha regalato sudore ed emozioni. A trionfare nel primo confronto delledeisono Conegliano e ; per loro quindi un piccolo passo avanti per l’ottenimento del pass per volare in finale Scudetto. Alle due formazioni vincitrici basterà infatti vincere anche2 per ...