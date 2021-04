Viola il coprifuoco e la polizia lo punisce con 300 squat | muore a 28 anni | scatta l' inchiesta

Advertising

Viola coprifuoco

Il tenente colonnello Marlo Solero, capo delle forze di polizia locale, ha negato che gli squat siano usati come punizione per i trasgressori del. Se si scoprirà che la polizia ha ordinato ...Un uomo è morto dopo essere stato costretto a eseguire 300 dalla polizia come punizione per aver infranto le regole del nel suo paese d'origine. Darren Manaog , 28 anni, è morto nella città di General ...Rodolfo Cruz Jr, capo delle unità di guardia del villaggio locale, ha confermato che Penaredondo è stato arrestato per aver violato il coprifuoco la notte del 1 aprile, ma ha detto di essere stato ...– Cinque ragazzi, tutti ventenni, sono rimasti lievemente feriti ieri sera poco prima della mezzanotte dopo essere finiti con l’auto in una scarpata di strada degli Olandesi a Camporosso (Imperia). I ...