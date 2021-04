Vaccini, Astrazeneca in ritardo, in arrivo 1,5 milioni di dosi Pfizer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il commissario Figliuolo conferma l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni entro fine aprile. L’assessore del Lazio D’Amato: «Stanco del balletto di cifre, la situazione è difficile» Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il commissario Figliuolo conferma l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni entro fine aprile. L’assessore del Lazio D’Amato: «Stanco del balletto di cifre, la situazione è difficile»

