Tina Cipollari perchè non va più in studio | L’opinionista pronta a lasciare Uomini e Donne?

(Di mercoledì 7 aprile 2021)– Solonotizie24Qualcosa si anomalo sta succedendo negli studi diancora una volta era assente alle registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi. I fan dello show sono sempre più certi che la storica opinionista sia ormai prossima all’addio al programma. La nuova edizione dinon è di certo semplice da gestire per Maria De Filippi e anche per gli autori che devono stare sempre più attenti tra ciò che avviene tra i protagonisti dello show, tra quarantene, tamponi e quant’altro. Lo storico show condotto da Maria De Filippi, come gli altri programmi, sta dovendo mantenere alta la barriera protettiva e, non a caso, ecco l’attenzione ...

Advertising

LadyNews_ : #GemmaGalgani è pazza di Maurizio e attacca #TinaCipollari - tooverthink : @malumasunshine Io quando l’ho conosciuto perché era più “popolare” a Roma, faceva video dove si incazzava tipo con… - johnwxsherlock : RT @sononatanera: MA VI IMMAGINATE EMMA MARRONE SE AVESSERO BUTTATO FUORI TOMMY, AVREBBE CREATO IL PANICO CHE TINA CIPOLLARI SPOSTATI #AMIC… - Martino981 : RT @sononatanera: MA VI IMMAGINATE EMMA MARRONE SE AVESSERO BUTTATO FUORI TOMMY, AVREBBE CREATO IL PANICO CHE TINA CIPOLLARI SPOSTATI #AMIC… - seemone01 : RT @sononatanera: MA VI IMMAGINATE EMMA MARRONE SE AVESSERO BUTTATO FUORI TOMMY, AVREBBE CREATO IL PANICO CHE TINA CIPOLLARI SPOSTATI #AMIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

GIANNI SPERTI: 'MI CORTEGGIA DA 25 ANNI' Dopo aver danzato per molti anni in televisione , Gianni Sperti ha scelto d'intraprendere un altro percorso diventando un opinionista di Uomini ...Gemma Galgani è pazza di Maurizio. La dama torinese del trono over si è raccontata a Uomini e Donne Magazine. L'acerrima nemica diha osservato: 'Essendo reduce da un periodo di delusioni non mi meraviglio quando un signore, soprattutto più giovane e aitante, dichiara un interesse per me e ci sia subito una certa ...Tina Cipollari si prepara a festeggiare i suoi primi vent'anni di televisione al fianco di Maria De Filippi. La storica opinionista di Uomini e donne è ormai diventata uno dei volti di punta del palin ...Uomini e Donne è sempre più seguita. Gianni Sperti, rispondendo ai suoi follower, ha punzecchiato Tina Cipollari: "Mi corteggia" le sue parole ...