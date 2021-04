Saranno i fratelli Stinga, intarsiatori sorrentini, a celebrare la baguette Fendi: scelti tra 20 artigiani italiani (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà la creazione dei fratelli Roberto e Franco Stinga, terza generazione di intarsiatori sorrentini, a celebrare l’iconica baguette Fendi nata nel 1997. Gli Stinga, che hanno rappresentato la Campania, sono stati scelti dalla celebre maison internazionale di moda nell’ambito di una selezione che coinvolto 20 artigiani provenienti da altrettanti regioni italiane. “Sicuramente tutto ciò rappresenta motivo di orgoglio per noi e Sorrento”, dice Roberto, “ma soprattutto siamo grati ad un brand così prestigioso a livello mondiale di aver intrapreso un progetto (hand in hand Fendi) che al di là di tutte le chiacchiere che spesso sentiamo per far rinascere l’intarsio sorrentino o l’artigianato in genere, ci ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà la creazione deiRoberto e Franco, terza generazione di, al’iconicanata nel 1997. Gli, che hanno rappresentato la Campania, sono statidalla celebre maison internazionale di moda nell’ambito di una selezione che coinvolto 20provenienti da altrettanti regioni italiane. “Sicuramente tutto ciò rappresenta motivo di orgoglio per noi e Sorrento”, dice Roberto, “ma soprattutto siamo grati ad un brand così prestigioso a livello mondiale di aver intrapreso un progetto (hand in hand) che al di là di tutte le chiacchiere che spesso sentiamo per far rinascere l’intarsio sorrentino o l’artigianato in genere, ci ...

