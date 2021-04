Rizzoli | «È importante conoscere le squadre che si arbitrano» – VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nicola, designatore e responsabile del CAN A, ha parlato della direzione di gara nell’intervista rilasciata a DAZN Nicola, designatore e responsabile del CAN A, ha parlato anche della compresone delle regole nel calcio nella sua intervista rilasciata a DAZN. «Èleche si», ha dichiaratoin merito alla direzione di gara. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

LioKlingo : È morto il teologo Hans Küng. Mi spiace, anche se è morto alla veneranda età di 93 anni. Penso che, tra gli altri l… - TeaPecunia : “Nel quartiere di Edo si usa un cestino da pranzo solo per un giorno, nelle gite primaverili. Al ritorno lo si gett… -

Ultime Notizie dalla rete : Rizzoli importante

Il Dubbio

Milano, 07 aprile 2021 - Raggiunto oggi unaccordo, grazie anche all'impegno del Ministro Giorgetti e di Invitalia, e alle risorse ...l'assessore alla Formazione e Lavoro Melania- da ...I SINTOMI A CUI PRESTARE ATTENZIONE La novitàè che EMA fornisce informazioni utili per ... Ha scritto insieme a Roberto Boffi il manuale 'Spegnila!' (BUR), dedicato a chi vuole ...Nicola Rizzoli, designatore e responsabile del CAN A, ha parlato della direzione di gara nell’intervista rilasciata a DAZN ...Architettura biofilica, in armonia con la natura: “Welcome, feeling at work” è il nuovo progetto di Kengo Kuma che sorgerà nella città di Milano.