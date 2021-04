Renzi “Se il Pd si allea con i grillini non ci saremo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se il Pd si allea con i grillini no, non entreremo in questa alleanza. Siamo distanti dalla destra antieuropeista di Salvini e Meloni ma anche dal becero populismo di Di Battista e Beppe Grillo. Non con i sovranisti, non con i populisti. Ma tutto mi sembra in divenire”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia viva Matteo Renzi. In vista delle amministrative dice di avere proposto a Letta nel corso dell'incontro avuto ieri “di ascoltare ciò che ha detto lui stesso. La cosa più incisiva che il segretario ha fatto, ad oggi, è stata cambiare capigruppo imponendo la questione femminile. Ma allora bisogna continuare. Si vota a Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e per il seggio parlamentare di Siena penso sia doveroso scegliere anche candidature femminili”. Quanto a un suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se il Pd sicon ino, non entreremo in questanza. Siamo distanti dalla destra antieuropeista di Salvini e Meloni ma anche dal becero populismo di Di Battista e Beppe Grillo. Non con i sovranisti, non con i populisti. Ma tutto mi sembra in divenire”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia viva Matteo. In vista delle amministrative dice di avere proposto a Letta nel corso dell'incontro avuto ieri “di ascoltare ciò che ha detto lui stesso. La cosa più incisiva che il segretario ha fatto, ad oggi, è stata cambiare capigruppo imponendo la questione femminile. Ma allora bisogna continuare. Si vota a Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e per il seggio parlamentare di Siena penso sia doveroso scegliere anche candidature femminili”. Quanto a un suo ...

Advertising

CorriereCitta : Renzi “Se il Pd si allea con i grillini non ci saremo” - blogsicilia : #notizie #sicilia Renzi “Se il Pd si allea con i grillini non ci saremo” - - infoitinterno : Renzi: 'Se il Pd si allea con il M5S noi non ci saremo' - enribarbieri : Renzi: “Se il Pd si allea con i grillini no, non entreremo in questa alleanza”. E niente, è tornato alla fase #senzadime ?????? - fisco24_info : Renzi chiude a un'alleanza con il Pd se ci sarà anche M5s: AGI - “Se il Pd si allea con i grillini, no, non entrere… -