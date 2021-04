Perché Ursula von der Leyen si è dovuta sedere sul divano nell’incontro con Erdo?an (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno sgarbo istituzionale e personale che non cambierà il complicato rapporto tra Unione europea e Turchia dopo mesi di tensione nel Mediterraneo orientale e sul fronte migranti. Durante l’incontro ad Ankara del 6 aprile la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata relegata su un divano distante dal presidente turco Recep Erdo?an e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, entrambi seduti su due sedie con alle spalle le bandiera dell’Ue e della Turchia. Evidente e malcelato è stato l’imbarazzo di von der Leyen, così come l’incapacità di Michel di far fronte alla situazione e di chiedere una sedia per la presidente della Commissione, che si è trovata a sedere di fronte al ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, una figura ben al di sotto della leader tedesca ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno sgarbo istituzionale e personale che non cambierà il complicato rapporto tra Unione europea e Turchia dopo mesi di tensione nel Mediterraneo orientale e sul fronte migranti. Durante l’incontro ad Ankara del 6 aprile la presidente della Commissione europeavon derè stata relegata su undistante dal presidente turco Recep Erdo?an e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, entrambi seduti su due sedie con alle spalle le bandiera dell’Ue e della Turchia. Evidente e malcelato è stato l’imbarazzo di von der, così come l’incapacità di Michel di far fronte alla situazione e di chiedere una sedia per la presidente della Commissione, che si è trovata adi fronte al ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, una figura ben al di sotto della leader tedesca ...

