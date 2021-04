Nel 2021 ci sono 660 miliardari in più nel mondo, Bezos resta il più ricco (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel 2021 nel mondo ci sono 660 miliardari in più rispetto all’anno precedente: sono infatti 2.755 per un valore complessivo di 13.100 miliardi di dollari, 8mila in più rispetto a quanto registrato nel 2020. sono alcuni dei numeri emersi dalla 35esima classifica annuale dei super ricchi di Forbes. I nomi nuovi della lista sono stati 493 – uno ogni 17 ore – di cui 210 da Cina e Hong Kong, 98 dagli Stati Uniti. Il più ricco del mondo è ancora Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, con 177 miliardi (+64 miliardi rispetto l’anno scorso), seguito da Elon Musk che grazie alla crescita di Tesla sui mercati finanziari in un anno ha scalato la classifica ed è passato da un patrimonio di 24,6 miliardi (32esima ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Nelnelci660in più rispetto all’anno precedente:infatti 2.755 per un valore complessivo di 13.100 miliardi di dollari, 8mila in più rispetto a quanto registrato nel 2020.alcuni dei numeri emersi dalla 35esima classifica annuale dei super ricchi di Forbes. I nomi nuovi della listastati 493 – uno ogni 17 ore – di cui 210 da Cina e Hong Kong, 98 dagli Stati Uniti. Il piùdelè ancora Jeff, il fondatore di Amazon, con 177 miliardi (+64 miliardi rispetto l’anno scorso), seguito da Elon Musk che grazie alla crescita di Tesla sui mercati finanziari in un anno ha scalato la classifica ed è passato da un patrimonio di 24,6 miliardi (32esima ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Borse ancora da record. A Milano Unieuro brinda al nuovo socio Iliad La ripresa attesa Il Fondo monetario ha rivisto al rialzo le stime sul Pil: a livello mondiale ora prevede una crescita del 6% nel 2021, principalmente trainata dagli Stati Uniti (+6,4%). Ma anche in ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Maire Tecnimont A picco il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che presenta un pessimo - 2,79%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire Tecnimont evidenzia un andamento più ...

In Emilia-Romagna il commercio soffre per il Covid ma non tutto Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay I vincoli alla mobilità, le chiusure degli esercizi commerciali e dei luoghi di scambio sociale per cercare di contenere la pandemia, stanno generando effetti probl ...

Maddalena Urbani poteva salvarsi. L’amica: “stava male dalla sera prima” Maddalena Urbani poteva salvarsi. Suo fratello Luca, intervistato a poche ore dalla sua morte, lo aveva sospettato sin da subito ed ora quel sospetto ...

